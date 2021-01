Silvio Caiozzi y su carrera constituyente: “Es imposible que una sociedad se desarrolle con la anti cultura que hoy existe”

Silvio Caiozzi asegura que aunque nunca le ha interesado la política, porque sólo le interesa “su mundo” del cine, hace un tiempo atrás un colega lo llamó para convencerlo de que debería estar postulando como constituyente. Su respuesta fue instantáneamente no.

En conversación con “Los Tenores Puertas Adentro” confesó que a pesar de esto, le volvieron a insistir y según señala “me dijo una frase que me quedó dando vueltas. Me resaltó que iba a ser algo histórico y que nunca jamás íbamos a volver a tener la posibilidad de poner la cultura y el arte en la nueva constitución. Ahí me di cuenta que tenía razón y acepté”, recalcó.

La lista en la que está involucrado, si consigue las firmas requeridas, presentará a los artistas visuales Concepción Balmes y Arturo Duclós, además del propio Caiozzi, como candidatos en el distrito 10 (Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago, La Granja y Macul), al tiempo que dos de sus adherentes, el compositor Alejandro Guarello y el comunicador Eduardo Tironi, irán “solos” en los distritos 11 y 7, respectivamente.

El artista explicó que su objetivo como grupo no sería “sentarnos en una silla con poder, sino que con nuestras ideas”, de esta forma aunque no logren reunir los clics necesarios, igualmente seguirían con el proyecto que los convocó, que tendría como meta darle protagonismo al arte y la cultura. “Ahora las cosas están al revés. El de cultura es el ministerio más pequeño de todos y el con menos presupuesto. Dentro de la actual constitución de lo que menos se habla es de cultura y arte, creo que hay cuatro líneas nomás, y se habla de dos aspectos que es permitir la libertad de expresión y permitir el derecho al autor. Permitir no significa promover ni fomentar nada. En vez de estar al final, como en la constitución de hoy, debería estar al principio, dentro de los pilares fundamentales”, señaló Caiozzi.

Además, el cineasta ejemplificó con países nórdicos la promoción de la cultura. Según indicó, “los países más admirados y felices del planeta son muy diferentes en sus políticas económicas y sociales, pero todos tienen en común haber desarrollado su cultura fuertemente. Acá en Chile nos estamos peleando izquierda y derecha para quitarnos el poder los unos a los otros, y la verdad que si pensamos en un futuro y una sociedad que de verdad se desarrolle lo primordial es la cultura. Es imposible que una sociedad se desarrolle con la anticultura que existe”, resaltó.

Respecto al cine en pandemia, Aldo Schiappacasse le preguntó cuál era su visión. Caiozzi destacó que aunque fue lamentable no haber podido ir a las salas de cine, el encierro aumentó las posibilidades de ver películas en streaming y en páginas de internet. “En Ondamedia, que es una organización gubernamental que entrega películas chilenas, es impactante la cantidad de cine que se vio durante la pandemia. Por ahí me contaba una de las personas que maneja el sitio que en un mes de pandemia se veía más cine chileno que en el año entero antes de ésta. Hay un cambio brutal y lo bonito es que vuelven a redescubrir el cine de nuestro país”, indicó.