“No tiene cura”: el problema de salud que aflige a Joche Bibbó y complica su día a día

Practicando deportes, posando como modelo o animando Zona de Estrellas de Zona Latina. Así se muestra Joche Bibbó a diario por sus redes sociales o la televisión, en donde no parece sobrellevar complicaciones mayores. Sin embargo, el argentino sufre una condición médica que lo aqueja día a día.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, José Luis Joche Bibbó contó que sufre tinnitus, o sea, un constante zumbido en los oídos. “No tiene cura, no es que te pongas unas gotas o una operación para que se te pase”, explicó sobre la condición que lo afecta desde 2019.

Según relató el exchico reality, todo comenzó cuando sufrió una alza de presión y debió asistir de urgencia a la clínica.

“Cuando me mandaron para la casa empecé a sentir un pitido. Dije, ‘bueno, será parte de lo que me pasó’. Después fui al otorrino, que me mandó a hacerme un examen. Me metieron en una sala cerrada con audífonos y se dieron cuenta que tenía los tímpanos dañados. Me quedó un zumbido en los dos oídos”, detalló.

El tinnitus no sólo le impide a Joche asistir a discotecas o recitales, sino que le impide tener un momento de silencio en su cabeza. “Nunca más volví a tener paz”, relató el hombre de 36 años que debe oír el zumbido cada vez que se dispone a meditar.

De la misma forma explicó que tomar alcohol o cualquier actividad o sustancia que altere su presión provoca que el zumbido se escuche más fuerte. “Me tengo que cuidar porque puede ser progresivo”, dijo, y explicó que a veces siente dolor en sus oídos.

A pesar del diagnóstico, Joche se mantiene optimista y aseguró que a veces se olvida del zumbido. “Hay una explicación científica para esto, pero en resumen el cerebro lo incorpora a tu cuerpo y ya no te molesta. Es más llevadero ahora que soy joven“, señaló. “Son cosas que pasan, fue un accidente”, concluyó el ex participante de realities como 40 y 20, Mundos Opuestos y Doble Tentación.