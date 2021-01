“This is not America”: Celebridades condenaron disturbios de adherentes a Donald Trump

Distintas celebridades alzaron la voz después de que adherentes de Donald Trump irrumpieron en la sesión donde se estaba ratificando a Joe Biden como Presidente de Estados Unidos en el Capitolio en Washington D.C.

Desde Cardi B hasta Cloe Grace Moretz ocuparon sus redes sociales para mostrar su incredulidad y condenar los hechos.

“La ironía es bastante divertida… ¿no eran las personas solo animales salvajes en el verano por exigir justicia? ¿y ahora? … déjame mirar”, escribió Cardi B, refiriéndose a las manifestaciones durante el verano por el movimiento “Black Lives Matters”.

The irony is pretty funny………weren’t people just wild animals in the summer for demanding justice and now?🤔🤔🤔🤔……Let me just watch. — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

Por otro lado, Mark Ruffalo, también manifestó su pensar en la red social “Imagina si este fuera nuestro lado. Habría ríos de nuestra sangre en las calles y ni uno solo de nosotros estaría armado. Esto ha sido permitido”, sentenció el actor.

Imagine if this was our side. There would be rivers of our blood in the streets and not a single one of us would be armed. This has been allowed. #CoupAttempt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

“¡Apoyen la transición pacífica del poder! ¡Eso es ser un patriota!”, declaró Ashton Kutcher.

Support the peaceful transition of power!!!!!!!! That’s being a patriot! — ashton kutcher (@aplusk) January 6, 2021

Paul Westley fue tajante y declaró que: “Donald Trump será recordado como el peor Presidente en la historia de los Estados Unidos”.

Donald Trump will be remembered as the worst president in the history of the United States. — Paul Wesley (@paulwesley) January 6, 2021

Cloe Grace Moretz fue breve y dijo que: “Esto no es América”. Además insertó una foto de uno de los adherentes de Donald Trump gritando que él había ganado la elección.