Miley Cyrus reveló algunas de sus fantasías con personajes famosos en radio británica

La cantante estadounidense Miley Cyrus, mayormente conocida por su papel protagónico en el programa de Disney, Hanna Montana, fue participe de una entrevista en la radio británica Heart, donde dejó en evidencia algunas de sus fantasías con ciertos personajes famosos.

A la también actriz, se le preguntó si prefería besar al intérprete de “Baby”, Justin Bieber o al ex miembro de la banda One Direction, Harry Styles. Frente a esto, Cyrus fue clara y escogió a Style, señalando que a “Justin Bieber lo he conocido por demasiado tiempo, y es como familia. ¡Harry Styles! Él se ve muy bien”.

La autora de Plastic Hearts, el álbum de rock más vendido del mundo, continuó alabando al chico proveniente del Reino Unido y añadió que “tenemos gustos similares. Creo que compartir un clóset, compartir una vida juntos, simplemente tiene sentido”. Sobre eso, el conductor Mark Wright, le mencionó un posible arreglo con Styles y la joven respondió que “todo el mundo siempre está jugando a Cupido para mí estos días”.

Asimismo, cuando fue consultada por un posible beso a la artista pop Dua Lipa o la rapera Cardi B, señaló “de alguna manera ya besé a Dua, tal vez Cardi. Me gusta hacer cosas que nunca he hecho antes, algo nuevo. Besaría a Cardi“, finalizó.