“Básicamente, me van a sacar el útero”: Mariela Sotomayor reveló que deberá someterse a una histerectomía tras su parto

La periodista Mariela Sotomayor está esperando a su tercer hijo, Íker, y confesó que su embarazo ha sido complicado.

En conversación con La Cuarta, la panelista de Me late de TV+, que tiene 34 semanas de gestación, dijo que tras el parto, para el que falta menos de un mes, le deben realizar una operación que la dejará prácticamente sin útero.

“Me queda muy poquito de embarazo, el doctor está tratando de que el plazo sea para la segunda semana de enero, pero por las características de mi embarazo puede que se adelante un poco el parto”, dijo.

“No he tenido un embarazo fácil, porque tengo un problema que se llama acretismo placentario, que tiene que ver que la placenta se pega con el útero“, contó.

“Debido a eso, todos los síntomas del embarazo se agudizan un poco y hay un peligro de placenta previa. Entonces, debido a esas condiciones, si presentó algún tipo de anormalidad, debo ir inmediatamente a la clínica a sacar la guagua”, indicó.

“El doctor me informó hace tres semanas que, al momento del parto, me tienen que hacer una histerectomía, que, básicamente, es que me van a sacar el útero“, reveló.

“Independientemente que yo sé que en la actualidad es una cirugía con mucho éxito y con muy buen pronóstico, igual una se asusta, porque ya no todo gira en que me saquen a mi bebé, sino que todo tiene que salir bien. Además, con el embarazo, me paso hartas películas, que vienen acompañadas de ansiedad y de angustia, pero eso es inevitable” reconoció.