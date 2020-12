Julián Elfenbein reveló que fue operado tras sufrir particular accidente

El animador Julián Elfenbein reveló que fue operado de la clavícula tras un sufrir un particular accidente.

En conversación Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez para su programa de Instagram Cómplices, el conductor de Pasapalabra relató lo sucedido luego que “Fran” le comentara que está “más delgado“.

“Es que estoy operado de la clavícula. No sé si les conté, pero me fracturé la clavícula”, dijo.

A lo que la exconductora de Sigamos de largo de Canal 13 dijo: “Cuando me contaste yo pensé que era mentira“.

“Me operé la clavícula hace 10 días, me la fracturé y solo puedo usar buzos, porque me cuesta ponerme poleras. Estoy más delgado, y los deportistas somos así”, agregó el animador entre bromas.

“¿Cómo te lesionaste?”, le consultaron sus entrevistadores. “Estaba jugando fútbol. Lo que pasa es que estoy un poquito con sobrepeso, me empujaron, pisé el balón y ya no son 85 kilos, sino que 103 los que cayeron sobre mi hombro“, aseguró, indicando que ahora no puede jugar por tres meses.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 39:10).