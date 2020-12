Fran García-Huidobro reveló que una vez “amenazó” a Giancarlo Petaccia para que no revelara su cirugía estética

La animadora Francisca García-Huidobro reveló que una vez “amenazó” a Giancarlo Petaccia para que no revelara una intervención quirúrgica que se realizó.

En su programa de Instagram con Ignacio Gutiérrez, Cómplices, estuvo invitada la periodista Constanza “Conty” Ganem, quien protagonizó parte de la anécdota del pasado.

Según comenzó contando la misma Fran, “resulta que yo una vez me hice una intervención quirúrgica (liposucción). Me he hecho varias (operaciones), pero esta era piola, nadie sabía. Esta intervención tenía un tratamiento posterior, un drenaje linfático“.

“Yo voy a la clínica de la doctora piolísima que le ha puesto zapallos italianos a huevones en este país. Voy llegando a mi drenaje, y bajo el vidrio (del auto) para sacar el boleto del estacionamiento, y este ser humano (Conty) con una cámara y un micrófono me dice: ‘¿Te venís a hacer una lipo?‘”, relató.

“La Conty hablaba para el Mira quién habla (de Mega), y el conductor era Petaccia, y se hacía todas las huevadas en la misma clínica que yo”, agregó.

Fran confesó que cuando entró al lugar inmediatamente le mandó un mensaje al animador diciendo: “‘Si cuando yo salga de este establecimiento hay una cámara de tu programa, yo voy a contar todo tú lo que has hecho aquí‘”. Finalmente, cuando García-Huidobro salió de la clínica, ya no había nadie.

