La sorprendente confesión sexual de Monserrat Álvarez a sus colegas

Monserrat Álvarez reveló una inesperada confesión sexual con sus colegas en el Matinal de Chilevisión.

Tras ser consultada si había tenido tensión sexual con alguno de sus colegas, a lo que la panelista contestó que “yo siempre he soñado con mis compañeros de conducción“.

Tras ello, añadió que “yo he conducido con el Polo Ramírez, con Ramón Ulloa, con Mauricio Bustamante, y con solo uno no he tenido sueños eróticos. ¡Pero siempre, aunque no me gusten!”.

En esa línea, argumentó: “Llegaba y les contaba: ‘No te imaginas lo que soñé anoche’, pero solo a Ramón le conté, porque le tengo más confianza. A los otros no les he contado”.

Finalmente, Monserrat reveló que el único que no había estado en sus sueños era Bustamante.