“Me siento eufórico”: Ian McKellen recibió la vacuna contra el Covid-19

Este miércoles, el actor británico Ian McKellen recibió la vacuna contra el Covid-19, en el marco del plan que se despliega en el Reino Unido con la tecnología elaborada por Pfizer.

El intérprete de 81 años, quien por su edad se encuentra en el grupo prioritario, fue inoculado con la primera de las dos dosis en el Arts Research Centre del hospital de la Universidad Queen Mary.

Por supuesto, también tuvo su dosis de humor, ya que afirmó tras recibir la vacuna que quiso “darles a todos un gran abrazo”.

“La próxima vez que venga, es decir, seis días después de que venga, voy a darles a todos un gran abrazo. ¿Está permitido? No lo sé”, manifestó McKellen.

El servicio de salud de Inglaterra (NHS, en inglés) publicó en su cuenta de Twitter las fotografías de la estrella de El Señor de los Anillos al momento de recibir la dosis. “Me siento eufórico”, expresó.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 16, 2020