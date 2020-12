“¿Estamos claros?”: Karla Melo mandó contundente mensaje a quienes le escriben comentarios obscenos en RRSS

La actriz Karla Melo decidió responder a quienes le mandan mensajes obscenos en Instagram.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete nacional de 34 años pidió a sus seguidores y seguidoras datos de lugares donde hicieran masajes, pero recibió algunas particulares respuestas.

“Yo pedí datos para un día de spa, algo rico. Gracias chiquillas por todos los datos. Me da risa, porque los hombres ofrecían masajes: ‘Juntémonos, yo te hago masaje‘”, contó, agregando junto a una foto donde levanta el dedo del medio un “respeten ahueonaos“.

“Chiquillos, yo no odio a los hombres. De hecho, en mi vida me he enamorado de varios y la he pasado bien, lo he pasado mal, hay de todo, no los odio. Lo que sí odio es a los hueones pasados a película que andan escribiéndole a las niñas, andan escribiéndole a las chicas huevadas obscenas. Eso no se hace, cabros, de verdad”, expresó.

“No lo hagan, no nos gusta. No es bonito, ¿ya? No es normal. Aunque crean, porque todos los amigos lo hacen, no es normal. Nos afecta, nos sentimos vulneradas“, agregó la actriz de El reemplazante de TVN.

“No porque suba una foto sexy, linda o baile o lo que sea, quiero provocarte, ni que me veas como un pedazo de carne o un objeto sexual. ¿Estamos claros?“, finalizó.