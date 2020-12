“Ser una extensión de la tierra”: Juanita Ringeling contó que está construyendo su casa de barro

La actriz Juana Ringeling está construyendo su propia casa en la región de Valparaíso, pero no cualquiera, sino una de barro.

En conversación con La Cuarta, la intérprete nacional, que vive junto a su pareja, el también actor Matías Assler, contó que su estilo de vida ecológico y sustentable empezó hace años.

“Tiene que ver con la forma de alimentarme, cómo dispongo mi basura, etcétera. Llegó el momento de construir mi casa, empecé a averiguar cómo era posible para así vivir alineada a los valores que intento llevar a diario“, detalló.

“Mi casa es de barro, tiene una técnica que no es adobe, y no es quincha, pero que usa paja y barro para construirse”, indicó, donde en su Instagram explicó que la técnica usada usa materiales locales, es termorreguladora y antisísmica.

“Siempre he dicho que soy una enamorada de los pueblos de Arica y Parinacota, que están hechos en su mayoría de barro, y siempre me he sentido muy cómoda en esos lugares. Yo dije: ‘Así de cómoda me quiero sentir en mi casa’, ser una extensión de la tierra, y en eso estamos”, expresó.

Encontrar los materiales para construir toda su casa ha sido difícil, ya que está reutilizando maderas, vigas, y hasta las planchas de zinc. A través de sus redes sociales pide datos, y también ha mostrado todo el proceso de construcción en su Instagram, el que tiene en sus historias destacadas bajo el nombre de “eco casa“.

“Lo que he descubierto lo estoy poniendo a disposición de todo el mundo, para mí lo mejor es que la gente tenga acceso a esta información“, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juana Ringeling Vicuña (@juana.ringeling)