“Me afectó demasiado psicológicamente”: Daniela Colett confesó que se operó la nariz cinco veces tras críticas en RRSS

La esposa del futbolista nacional Eduardo Vargas, Daniela Colett, confesó que se ha operado cinco veces la nariz.

En conversación con Jordi Castell en el programa de Instagram El Aperitivo, de la Revista Velvet, la brasileña contó que se realizó las cirugías producto de las críticas que recibía en redes sociales.

“Cuando empecé a estar con Eduardo… Yo soy de origen italiano, entonces tenía la nariz muy recta, muy grandecita de acá (tabique nasal), pero no estaba fea, a mí me encantaba mi nariz“, comenzó contando la brasileña.

“Mucha gente llegaba a mi Instagram a decirme cosas feas y me empezaron a tocar el tema de la nariz, y creo que me afectó demasiado psicológicamente eso”, dijo.

“Después que nació mi primera hija me operé. Después vine a México, no me gustó y me operé de nuevo, y de nuevo. Hasta ahorita que estuve en Brasil, que me operé la quinta vez y dije: “Ya, jamás'”, reveló.

Actualmente, la modelo afirmó que se siente cómoda con su nariz: “Me veo una nariz muy natural, no quiero una nariz que se note que está operada”, indicó.

De igual forma, señaló: “Él (Vargas) fue muy comprensivo con todo eso. Me decía: “Estás bien, no necesitas’, pero yo le decía: “Es que quiero hacerlo’, y pues iba y lo hacía. Nunca me prohibió eso”.

Además, Colett expresó: “Yo ahorita ignoro y bloqueo (en Instagram), pero sí me afectó por muchos años, porque nunca entendí por qué una persona que no me conoce llegue a una foto que tengo a decirme cosas, si no me conoce, y a opinar de mi vida”.

Puedes revisar sus declaraciones completas aquí (minuto 25:20):