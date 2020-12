“Pare de cagarla”: Chino Ríos se lanzó contra el Presidente Piñera por no usar mascarilla en la playa

Este fin de semana, Marcelo Ríos utilizó sus redes sociales para enviarle un fuerte mensaje al Presidente Sebastián Piñera, luego de ser fotografiado sin mascarilla en Cachagua.

Recordemos que, respecto a esto, el mandatario aseguró que se autodenunciará por incumplir las normas sanitarias establecidas por la pandemia del Covid-19.

Tras la polémica que causó esta situación, el exnúmero uno decidió utilizar sus redes sociales para emplazar a Sebastián Piñera por su actuar irresponsable.

“Creo que en temas tan importantes y que comprometen otras vidas hay que ser objetivo. Seré muy de derecha, pero puta Sr. Piñera, pare de hacer cagadas”, comenzó diciendo el extenista.

“Perdón la expresión, pero hay que ser hueón para ser presidente y no ponerse mascara. Aquí Trump hace las mismas hueás, pero cabe recordarle que usted no es Trump. Él aquí hace y deshace porque tiene huevos”, continuó.

“Ojalá muestre su multa públicamente, porque si no deja abierta la puerta a que cualquier persona no ocupe mascara, si el presidente no lo hace por qué lo tengo que hacer yo. Presi, pare de cagarla”, finalizó.