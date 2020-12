“Puedo hasta hablar por teléfono mientras me hacen el PCR”: actriz Elisa Zulueta se ha hecho el test 14 veces

Para algunos realizarse el examen del PCR es toda una molestia, para la actriz Elisa Zulueta es “un trámite más” en su rutina.

En efecto, la intérprete de 39 años ha debido realizarse este procedimiento 14 veces, puesto que es una exigencia en su trabajo. “Sí y no me molesta (el procedimiento) para nada. Puedo hasta hablar por teléfono mientras me hacen el PCR, la nariz ya se acostumbró”, dijo Elisa al diario Las Últimas Noticias.

Durante estos días Zulueta se encuentra dirigiendo la versión radioteatro de la obra Casimiro Vico, primer actor, y grabado la teleserie La Torre de Mabel (Canal 13), labor que le exige realizarse el test para evitar el contagio de Covid-19.

“Nos testean semanalmente. El protocolo es muy seguro porque todo el equipo técnico está con trajes, mascarillas, protectores faciales y está todo el estudio sanitizado”, contó.

Respecto a la obra, también realiza el mismo procedimiento. “El 13 de diciembre es un radioteatro en vivo y ensayar por Zoom, en especial si son ocho personas, es bien complicado, ya sea porque el audio no se escucha, el Internet no funciona o porque simplemente es muy difícil ensayar una obra de teatro por computador”, detalló y explicó que le hizo el test a todo el elenco para ensayar en persona.

“Salieron todos negativos y al día siguiente ensayamos y la obra por fin ocurrió”, dijo.