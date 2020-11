“Respect Selena Gomez”: Inician campaña viral en contra de burlas de una serie sobre la enfermedad de la cantante

Hace tres días se estrenó el remake de Salvados por la campana, serie que fue emitida originalmente en los años 90 y que volvió a las pantallas con renovados rostros. Sin embargo, el regreso de los famosos personajes fue opacado por una serie de polémicos dichos sobre Selena Gomez.

En concreto, en un episodio se genera un diálogo en el que se ve a dos jóvenes discutiendo sobre quién donó un riñón a Selena, nombrando a su ex pareja Justin Bieber y a su colega Demi Lovato. En otro momento del capítulo, se ve un rayado en una pared que dice “¿Acaso Selena Gomez tiene riñones?”.

Estos diálogos y referencias fueron calificados como muy ofensivos por los seguidores de la cantante de 28 años, puesto que en septiembre de 2017 debió recibir un trasplante de riñón de urgencia por las complicaciones acarreadas por su enfermedad, lupus -y no, ni Justin ni Demi le donaron el órgano, fue su amiga y actriz Francia Raisa-, según datan medios en ese entonces.

En tanto, la artista contó en 2015 que fue diagnosticada de lupus, enfermedad autoinmune en la que “el cuerpo ataca por error el tejido sano. Este puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos”, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Entre las complicaciones para los pacientes, están los “depósitos anormales del sistema inmunitario en las células de los riñones. Esto lleva a que se presente una afección llamada nefritis lúpica. Las personas con este problema pueden desarrollar insuficiencia renal. Pueden necesitar diálisis o un trasplante de riñón”, que fue lo que le ocurrió a Gomez.

Es así como los fanáticos comenzaron una campaña titulada “RESPECT SELENA GOMEZ” (Respeta a Selena Gomez), la que escaló desde las redes sociales hasta una petición en Change.org para cancelar el show.

“Burlarse de una enfermedad tan grave y que afecta profundamente la vida de millones de personas es repugnante y nada aceptable. Esto representa la falta de profesionalismo total y la falta de empatía humana de este programa”, argumentan.

De la misma forma, un usuario editó la descripción de la serie en Wikipedia en donde expresan su malestar.

Hasta el momento, Gomez no se ha referido al caso.

Revisa aquí algunos comentarios:

La serie ”Saved by the bell” en su reciente episodio hizo una "broma" sobre la enfermedad de Selena y su transplante de riñón. Es una falta de respeto tanto a Selena como a todas las personas que padecen de lo mismo.

ME DICEN QUE UNA SERIE DE MIÉRDA SE BURLÓ DE LA ENFERMEDAD DE SELENA GOMEZ?! No sólo es irrespetuoso por ella si no por todas las personas que han pasado por lo mismo Selena es una mujer con un bellos corazón, es fuerte e increíblemente talentosa RESPECT SELENA GOMEZ 🤍 pic.twitter.com/WNkaCn5qZH

Selena es un angelito, la persona con un gran y enorme corazón. Y no merece que sea objeto de burla, porque una enfermedad no lo es y no tendría porque serlo. Ella no merece tanto odio innecesario.

RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/Rxj7UBFa7N

