Renata Bravo sobre las polémicas declaraciones de Claudia Conserva: “Para nada me pongo ese poncho”

Renata Bravo y Yazmín Vásquez fueron invitadas a Sigamos de Largo, donde ambas se refirieron a su salida de Milf, espacio conducido por Claudia Conserva.

Fue en ese contexto que le preguntaron a la comediante sobre la publicación que hizo Claudia en Instagram, luego de conocerse su salida del programa.

Pese a que en ese post la esposa de Juan Carlos Valdivia no mencionó nombres, muchos seguidores creen que sus palabras estaban dedicadas a sus excompañeras.

“No esperen “cahuín” ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta. En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos, no se hace”, partió escribiendo.

Luego, agregó: “Pero también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño. La pandemia ha sido feroz y a todos nos ha golpeado, en lo personal de Marzo a Junio estuve deprimida y asustada, no crean que ahora no tengo miedo, pero lo manejo”.

“Pido disculpas si eso afecto al resto. Acaso alguien no sintió miedo? Quizás desde la comodidad y seguridad de la casa es más fácil sobrellevarlo… Volví aterrada al estudio en Mayo y @lafranconserva mi hermana”, cerró.

Sobre estas declaraciones, Bravo sostuvo que no se siente aludida y que ella no se pondrá ese poncho jamás. “La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo podré tener algún defecto, que soy muy directa para mis cosas”, dijo.

“Entonces, a mí me molesta algo y yo siempre lo hago saber de alguna u otra manera y trato que sea la forma más directa y el camino más corto… Hemos trabajado juntos nosotros, tú me conoces; bueno, la Yaz para qué decir“, continuó.

“Si hay algo que yo no me voy a poner es ese poncho de hacer daño porque tengo aquí encriptado el mandato de no herir a terceros y yo siempre tomo mis decisiones en base a no herir a nadie. Muchas veces he tomado decisiones pensando que me voy hacer daño a mí misma versus a hacerle daño a los demás. O sea, no está en mi disco duro. Entonces, para nada me pongo ese poncho”, complementó.

Renata también contó que muchos usuarios de Instagram le enviaron mensajes para preguntarle si había visto el mensaje publicado por Conserva, asegurando que era para ella.

“‘Oye, viste lo que puso la Claudia ¿Era pa’ti?’. Y te juro que en ningún momento me puse ese poncho yo, jamás, jamás. Estoy súper tranquila con mi alma, con mi cabeza. Estoy muy orgullosa de la decisión que tomé”, contó Renata.

“Estoy muy orgullosa de haberme ido porque, como les decía, en este tiempo de pandemia me he reencontrado con mi padre fallecido en muchas situaciones y lo he visualizado mucho dándome el consejo. Siempre mi papá me aconsejaba lo mismo: cuando tú no sientas bien en algún lugar, sal de ahí y no pienses en las lucas, que no vas a tener para fin de mes…pero si tú no estás bien en algún lugar, sal de ahí“, cerró.