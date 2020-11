Carolina de Moras reveló el verdadero significado del tatuaje que tiene en el brazo

Carolina de Moras fue la invitada de este jueves de Mucho Gusto, donde habló sobre varios aspectos de su vida, entre ellos, el pequeño tatuaje que tiene en el brazo.

Hasta ahora, la animadora no había revelado el verdadero significado del tatuaje ni por qué se lo hizo. Sin embargo, esta vez decidió sincerarse al respecto.

“Me lo hice hace mucho tiempo la verdad, esto es una continuidad qué quiero que sea una línea entera, hasta acá bajito (dijo mostrando su codo), me gusta mucho los tatuajes, lo que pasa es que siempre me los hago en lugares muy escondidos, jaja tan escondidos no”, dijo.

Luego, agregó que “le voy a ir agregando texto y me gustó que fueran código Morse, porque yo quería la línea y decía la línea sin sentido, yo creo que es muy fome y después dije voy escribiendo cositas”.

Por último, la exrostro de CHV explicó que “me he tatuado el nombre de mi hija y después quiero seguir, no porque quiera tener más hijos, sino porque quiero seguir”.