Renata Bravo confesó que una vez olvidó a su hija en el auto por perseguir a Jean Beausejour

La actriz Renata Bravo confesó que una vez olvidó en el auto a su hija recién nacida por perseguir al futbolista Jean Beausejour, a quien encontraba muy “buenmozo”.

En Sigamos de largo de Canal 13, donde fue una de las invitadas, la expanelista de Milf de TV+ contó la situación.

“Las madres primerizas me van a entender. Yo tuve guagua a los 40 años (en 2012), entonces 40 años de mi vida anduve sola, no andaba preocupada de nadie más, con suerte de mi cartera, y se me queda en todos lados”, comenzó relatando.

“Era la primera visita al doctor y estaciono el auto y al lado mío veo un auto lindo. Acto seguido empiezo a cachar un pitillo, cuando todavía no se usaban pitillos negros gastados, y unas botas y una chaquetita cortita, era igual a Lenny Kravits“, dijo sobre el jugador de la U.

“Él empieza a bajar a la clínica y yo qué me han dicho… Bajo y empiezo a caminar pegadita a él para conocerlo. Voy llegando a la puerta de la clínica y digo: ‘Chucha se me quedó la guagua en el auto’, y tuve que devolverme”, reveló entre risas.

Finalmente, Renata señaló que a pesar de su descuido, dentro del recinto hospitalario pudo conocer a su amor platónico.

Revisa el momento haciendo clic aquí (minuto 2:20).