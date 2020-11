Metida de pata: Dani Palavecino reveló que Titi Aguayo está embarazada en transmisión en vivo

La actriz Daniela Palavecino “metió la pata” y reveló que su amiga, Titi Aguayo, está embarazada.

El error se vivió en una transmisión en vivo en Instagram durante el lunes, cuando la modelo fue a buscar a su hija, Ema, Palavecino aprovechó de contar que esperaban un bebé.

“La Titi nos trae una nueva princesa para los videos. Está embarazada, tiene tres meses y medio de embarazo, ya se hizo la ecografía de los tres meses entonces es súper seguro todo. Ya lo contó en su Instagram, pero mis seguidores para que se enteren”, expresó.

Luego, añadió que la bebé se llamará Sofía y que ella espera ser la madrina. En ese momento apareció repentinamente la bloguera.

“Hue… ¿qué estás diciendo? Mis seguidores no saben… pero ahora ya es un poco tarde“, espetó la cocinera.

“¿¡Qué!? ¿No lo habías contado en tus redes?“, manifestó impactada la humorista, añadiendo que había “metido la pata”.

Las disculpas

“Se puede retroceder y deshacer. No sabíamos, dice la gente. Perdón, pero cómo no me dices antes, yo pensé que era full sabido“, indicó arrepentida Palavecino.

En ese momento, Titi contó contó que ni la familia de su pareja estaba enterada de la noticia, aunque se lo tomó con humor. “Si están en el vivo les mando saludos (…) Pero es buena manera, había pensado cómo lo iba a contar”, dijo entre risas.

A lo que la pequeña Ema agregó: “Desubicada la reina”, y Aguayo destacó: “Por suerte la Ema sabía, esa no te la habría perdonado“.

Finalmente, durante este martes Titi oficializó la noticia en su Instagram tras el chascarro de su amiga. “Nos sacamos varías fotos buscando una perfecta… pero Dani Palavecino se nos adelantó y subiremos las que teníamos no más para contarles que vamos a ser cuatro. Se viene Sofia Desenzani”, publicó la modelo.