Cardi B contesta a sus haters tras ser elegida como la Mujer del Año por Billboard

Fue la semana pasada cuando la revista Billboard nombro a la rapera Belcalis Marlenis Almánzar, más conocida como Cardi B, como la Mujer del Año 2020.

La artista celebró en grande este nombramiento compartiendo un video en su cuenta de Instagram. “Buenos días a todos, es su chica Cardi B, y sí, soy la Mujer del Año”, dijo con orgullo en un clip que se muestra sin maquillaje.

En el mismo registro, la cantante de 28 años además aprovechó de responder a sus haters con el mismo tono en el que le sueles comentar: “Y para ustedes, que lloran como bebés, ‘¡Pero ella solo recibió una canción!’ Sí, tengo esa canción, perra. ¿Sabes, la que más se vendió? ¿La que más se transmitió?”, continuó según recogió el mismo medio Billboard.

En la misma línea, la joven aseguró que está muy involucrada en las relaciones con la política, llamando a las personas a votar y mostrando a los candidatos en sus redes.

“No sólo cuando Joe Biden iba en contra de Trump. Les he estado informando sobre los senadores. Les he estado informando a todos sobre los distritos. Elecciones de mitad de período. Usando mi propio dinero para reunirme con estos candidatos como Bernie [Sanders]. Volando, cansada después de los shows“, dijo y aseguró que ese mensaje va para todos quienes dicen que “ella no los representa”.

“Quería un cambio, y eso es exactamente lo que hice”, destacó la rapera que se presentará en la decimoquinta versión del Billboard Women in Music 2020 el próximo 10 de diciembre.

Hay que recordar que el año pasado, Billie Eilish fue elegida como la “Mujer del año” en dicho medio musical.