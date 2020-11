Jordi Castell habló por primera vez a su affaire con Luis Miguel

El fotógrafo Jordi Castell se refirió por primera vez al affaire que tuvo con el cantante mexicano Luis Miguel.

En conversación con Francisco Saavedra para uno de sus programas de Instagram, reveló que no fue “nada más allá de una tontera”.

“Estábamos los dos bien borrachos en el año 88, y creo que por respeto a mi marido no puedo contar más cosas”, dijo.

Castell dejó en claro que el nunca se aprovechó de la situación con el intérprete: “De partida es algo que yo nunca usé para nada, a mí me echó al agua la Kathy Salosny“, explicó, refiriéndose al programa El Aperitivo de Revista Velvet, donde la animadora dio a conocer sobre el romance entre el “Sol de México” y el comunicador.

“Éramos los dos cabros, estábamos medios desorientados en ese minuto, porque la verdad habíamos ingerido sustancias de esas que se usaban en esa época”, confesó Jordi.

“Pero nada, fue una pasadera, fue una especie de after, que no tuvo ningún tipo de importancia en el tiempo, (dijo riendo), y nada… Tengo que apagar el incendio con bencina, porque estoy casado”, finalizó.

Cabe recordar que cuando Salosny reveló lo sucedido, el fotógrafo expresó: “No fue un romance. Fue una noche, fueron dos noches, no una noche y un día“.

“Fue hace 30 años, Kathy, éramos chicos. No fue muy… Además, fue una cosa tan anónima, porque él siempre ha ido de hetero, no me gusta sacar del clóset a la gente“, concluyó.

Revisa el momento haciendo clic aquí (minuto 3:30).