Iba a ser mujer: Fran García-Huidobro celebró los 15 años de su hijo y reveló que la mantuvo engañada durante cinco meses

Este jueves, Joaquín, el hijo de Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro, cumplió 15 años.

Por esta razón, la comunicadora compartió en sus redes sociales una divertida historia de cuando estaba embarazada de su hijo, asegurando que mantuvo engañados a sus padres durante cinco meses.

“Y así no más pasaron 15 años!!! Este precioso niño nos tuvo engañados más de 5 meses…se llamaba ‘Amelia’“, comenzó contando la “Dama de Hierro” en Instagram.

Luego, agregó: “Sí, tal cual…en la semana 20 o 21 (no recuerdo bien) nos dijeron: pero si es un niño!!! Ahí quedamos con JC, sin entender mucho. Desde ese día hasta que nació le dijimos ‘Huevito’ porque no teníamos planeado un nombre para el”.

“El 19/11/2005 después de muuuuuchas horas intentando él salir y yo haciendo mi mejor esfuerzo hubo que hacer una cesárea más o menos urgente….era un sábado a las 10pm y aún no sabíamos cómo se iba a llamar“, siguió contando sobre el nacimiento de Joaquín.

“Por ser cesárea su papá lo vio primero y recuerdo perfecto cuando le pregunté: cómo se llama??? Y con toda la certeza del mundo me dijo ‘se llama Joaquín’. Ese Joaquín hoy cumple 15 años y ese niño (me va a odiar por decirle niño) es lo mejor y lo único realmente importante que he hecho en mi vida. Estoy emocionada, agradecida pero por sobre todo orgullosa de ser tu mamá. Y no importa cuantos años cumplas…..siempre, pero siempre serás mi DELICIA. FELIZ CUMPLEAÑOS”, sentenció.