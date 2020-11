Dominique Gallego aseguró que no regresaría a Santiago “ni loca”

Hace más de seis años, Dominique Gallego dejó atrás su vida santiaguina para irse a vivir a Puerto Varas, Región de Los Lagos.

Desde ese entonces, la exchica reality ha estado alejada de los medios y la televisión, enfocándose en sus hijos, Vicenta y Martín, y sus locales de comida junto a Rodrigo Wainraihgt.

Esta semana, en conversación online con Giancarlo Petaccia, Gallego reveló que está feliz en Puerto Varas, ya que todo “es más tranquilo” que en la capital.

“Estoy envejeciendo aquí en el sur. No, pero amo el sur. Me encanta. No volvería a Santiago ni loca. No, ni loca. Si tuviera que irme, me iría a otra parte. A Concón, a Viña. Pero no, no me iría a Santiago. Nunca“, afirmó.

“Encontré algo bueno que hacer acá. Tengo un restaurante, me va súper bien. Bueno, tengo dos. Tengo la churrería también. Me va bien, estoy tranquila”, expresó.

Sobre la pandemia, Dominique comentó que “acá en Puerto Varas, el coronavirus no nos ha afectado tanto. Entonces, como que nuestra vida es súper normal. Me da el tiempo para ir a dejar y buscar a los niños del colegio, para llevarlos a otras actividades, para trabajar, para salir con amigas”.