Daniel Fuenzalida explicó sus razones para despedir a Cecilia Gutiérrez de “Me late”

El animador y productor ejecutivo de Me late de TV+, Daniel “Huevo” Fuenzalida, explicó por qué despidió Cecilia Gutiérrez del programa.

En conversación con LUN, expresó: “Lo que vi es que ella tiene su emprendimiento con Primer plano del pueblo (los jueves junto a Sergio Rojas por Instagram Live), donde cumple los roles de productora ejecutiva y conductora, entonces creo que la editorial y comercialmente ambos programas se cruzan”.

“Las pegas no son compatibles y lo venía conversando hace un mes con Ceci. Yo ya lo estaba pasando mal, me dolía la guata los jueves por lo que iban a decir, me daba cierto temor. Yo hago farándula, pero trato de hacerla con humor, no esa persecución o encerrona que es una farándula que ya pasó”, afirmó.

Leer también Televisión Así luce Alonso, el hijo de Sigrid Alegría y Andrés Velasco, tras el final de Aquelarre Espectáculos Hija de María Alberó reveló inconformidad con su cuerpo con emotivo video de TikTok Espectáculos ¡Mamá feliz! Pamela Díaz celebró la graduación de su hija en redes sociales

Por su parte, Cecilia contó que Fuenzalida la “me convocó a una reunión en la que esgrimió que le molestaba Primer plano del pueblo, que siente que es una competencia para Me late, porque lo hacemos dos panelistas del programa, y que no es el tipo de farándula que a él le gusta. Yo creo que no es competencia, sino un complemento“.

“Me pregunto por qué me sacan a mí y no también a Sergio. Me alegro que él siga con pega, pero siento que esto tiene consecuencias, porque soy la única mujer del panel”, alegó Cecilia.

Al respecto, “Huevo” respondió: “Ella posteó que esto tenía que ver con un tema de género y eso no es así. Si Sergio hubiera sido el ideólogo, editor y productor ejecutivo del programa (de Instagram) y Cecilia una panelista, hubiera optado por él. Si bien con Sergio somos amigos, la decisión no pasa por ahí. De hecho, él no está de acuerdo con la medida y me lo hizo saber”.

Respuesta de Sergio Rojas

Asimismo, el mismo Sergio Rojas opinó: “Es una decisión equívoca, porque la Cecilia aportaba el periodismo más serio y duro”.

“Voy a seguir en Primer plano de pueblo, porque representa poder decir lo que uno sabe sin presiones de ejecutivos o grupos económicos. Si me cuesta el trabajo, será“, concluyó.