El mea culpa de Carla Pardo sobre sus dichos sobre la Roja: “Si iba a perjudicar Claudio, no debí haber escrito nada”

La esposa del portero Claudio Bravo, Carla Pardo, hizo un “mea culpa” sobre sus dichos en 2017, que provocaron un quiebre en el camarín de la Roja.

Según consigna LUN, la influencer se refirió a lo ocurrido en una transmisión en vivo en Instagram antes del partido de Chile contra Perú en las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022, donde la selección nacional venció 2-0.

Cabe recordar que en la época, luego que nuestro país quedara fuera del Mundial de Rusia, Pardo sostuvo: “Sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e, incluso, no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga”, desatando una polémica que aún perdura.

“Nunca más escribo, de los errores se aprende. Está aprendida la lección, así es que tranqui. No sé si era mentira o no, pero no me correspondía a mí haberlo hablado. No debí haber hablado nada esa vez, ya está, y como les digo, la lección está más que aprendida. Es un tema más que superado”, dijo este viernes.

“Cuando uno tiene pena y pasan cosas personales, decimos cosas sin pensar, y debí haberlo pensando un poco más, porque si iba a perjudicar Claudio, no debí haber escrito nada“, reconoció.

A modo de conclusión, expresó: “Ya está hecho, y a dar vuelta la página, porque ha pasado bastante tiempo para seguir con el tema”.

Por otra parte, Pardo se refirió al futuro de Bravo y su familia: “Quiero estar con mi familia, con mis amigos, quiero disfrutar a mis papás, esto de la pandemia ha sido heavy para todos, así que ya le dije a mi ‘capi’ (Bravo). Él me dijo, igual renovamos un añito más (en el Betis), pero le respondí que no, por favor ni se te ocurra, me quiero ir a Chile“, expuso.