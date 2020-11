Francisco Reyes se prepara para Santiago a Mil y cuestiona a Cultura por la crisis del gremio de los actores: “Estoy cesante desde marzo”

Cada verano, Santiago a Mil lleva el teatro hasta miles de santiaguinos. Pero este año, dadas las restricciones de la pandemia, no solo los capitalinos tendrán acceso: por ahora, “La previa” calentará motores a través de varias obras que se exhibirán vía streaming en la plataforma Teatro a Mil TV.

Se trata de “una instancia para ver cómo responde el público y mejorar lo que haya que mejorar de aquí a enero”, comentó el actor Francisco Reyes en conversación con Ciudadano ADN.

Las obras serán transmitidas en vivo desde las salas, como una opción distinta al tradicional teatro vía streaming. Reyes lamenta esta suspensión del teatro convencional. “Está todo parado. Tenemos los teatros cerrados. Ya solo por función se gastan entre 300 y 500 lucas, y el Estado mira para otro lado”.

Los actores son de los profesionales más damnificados con estos meses de encierro. Francisco Reyes confesó que está “completamente cesante desde marzo”. Los datos muestran que en las compañías de teatro hay cerca de un 70% de cesantía, y cerca del 50% de los que sí tienen trabajo, reciben salarios inferiores a 200 mil pesos. Esa es la realidad de las artes escénicas en este momento”.

Sus dardos apuntan al Gobierno, y particularmente al Ministerio de Cultura. “Da rabia. Da rabia todo. Por eso el estallido previo y el Apruebo gana como gana. Evidentemente, hay una desconexión muy grande entre el actual Estado chileno respecto a la comunidad. En particular en cultura, ya el abandono es total”.

Si bien se anunció hace poco una inyección de recursos a esa cartera, Reyes puntualizó que “no es cierto, lo que se hizo fue reordenar la cancha y poner platas que estaban en otros ministerios y se van altiro. No es que se esté aumentando el presupuesto en Cultura. Le disminuyen a Orquestas Juveniles y a los programas, y eso no pasaría si es que hay más plata”.

La figura de la ministra Consuelo Valdés le parece “bien intencionada, y con experiencia en gestión cultural. No sé si conoce toda la realidad cultural chilena. Pero no tiene piso político ni fuerza. Representa a un gobierno que no tiene ningún interés en el desarrollo cultural, realmente”.

Reyes se ha tenido que reinventar “como todos, a través de las plataformas”, haciendo teatro vía Zoom. Y también hizo noticia tras su participación en el evento solidario “Vamos Chilenos”, donde dio un pequeño saludo en mapudungún. “Se me invitó a estar en la obertura de ese programa. Me pareció que era importante en el momento en que estábamos viviendo hacer ese evento. Ya que me estaban invitando, dije, estamos en pleno proceso constituyente después de una revuelta importante, y hay que dar un mensaje que tenga que ver con eso. Me preocupa que se reconozcan como tal y La Araucanía es una bolsa de gatos donde está quedando la escoba hace rato”.

El actor no tiene claro si participará del proceso de escritura de la Nueva Constitución, pero se comprometió a participar. “He sido una persona vinculada a lo político desde mi arte. No tengo idea si estaré dentro o no, pero igual voy a estar apoyando para que quienes estén desarrollen de la mejor manera posible su visión”.