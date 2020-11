¿Reconciliadas? Valentina Roth compartió una serie de fotos desde la casa de su madre

En reiteradas ocasiones, Valentina Roth ha revelado que la relación que tiene con sus padres, Katya Soracco y Rodolfo Roth, no es la mejor.

Hace algún tiempo, en conversación con Julián Elfenbein en Podemos Hablar, la bailarina reveló que “antes quería mucho a mi mamá y a mi papá, pero hoy en día no siento… Qué lata decir esto, pero no siento cariño“.

“Si tú me muestras una foto de mi mamá me da rechazo. La veo con maldad. Hasta me puedo asustar un poco”, agregó.

Sin embargo, todo parece indicar que los conflictos familiares de Valentina quedaron atrás, ya que este jueves compartió una serie de postales desde la casa de su madre.

“Almuerzo donde mi madre… tratando de sacarme el grinch que tengo en mi interior jajajajaj”, escribió en la publicación, donde posó con adornos de Navidad.