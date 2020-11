Dani Castro le respondió a usuarios que le enviaron desubicados comentarios por foto en que aparece regando sus plantas

Hace unos días, Daniela Castro compartió una fotografía en la que aparece regando sus plantas en ropa interior.

La postal provocó que sus seguidores y seguidoras le enviaran a enviar comentarios preguntándole si estaba desnuda o no, ya que no se veía la prenda.

“¿Desde cuando se riegan las platas a potope?? regia igual gaia”; “Estás a poto pelado? Te desconocía esa faceta” y “por qué sacarse una foto… y mostrar que andas sin calzones es para obtener más likes?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Debido a esto, la exparticipante de MasterChef aclaró la situación en sus Instagram Stories.

“Oye y la última foto que le ponen color, como si ustedes no anduvieran en polera y calzones por su casa. Me sorprenden. Real me tienen impactada, yo no sé en qué momento se pueden imaginar que estoy sin calzones“, señaló.

“Si es que quiero subo una foto a poto pelao en zoom. Si quiero lo hago, problema mío porque es mí poto. Sory, no uso calzones ni trajes de baño de abuela”, finalizó.