Muertos vivientes y una mujer que conoce a Pinochet por Tinder en “El terror de vivir en un país como éste”, la nueva obra de Grimanesa Jiménez

“El terror de vivir en un país como éste” es el nombre del montaje teatral escrito y dirigido por la dramaturga Carla Zúñiga. Son dos obras de 15 minutos cada una, (“Cosas que pasan en el pasillo de los animales” y “Cadáver viviente”), con un intermedio de coreografía musical, que cuentan con Grimanesa Jiménez como una de sus figuras centrales.

“Me he divertido mucho. Lo he pasado estupendo. Es un equipo magnífico”, expresó la actriz en conversación con Ciudadano ADN, sobre el montaje que estrenará Matucana 100, y que recrea un mundo lleno de “muertos que viven, y vivos que se mueren o parece que no se mueren. Son personajes muy especiales. Tienen que tener un chicle para comer mientras ven la obra para que no se asusten mucho”.

Sin ir más lejos, uno de los personajes está pololeando con el mismísimo Augusto Pinochet. “Lo conoció por Tinder. Todo el mundo cree que está muerto, pero se hizo el muerto. Como Elvis”, contó Grimanesa.

Otro de los personajes que está presente en la obra está basado en Lucía Hiriart, quien se enfrenta a su enfermera. “Hay como una cosa espiritual mala. Un espíritu malo que hay. Una bruja tremenda que dice que no va a morir nunca, se va a morir todo el país pero ella no”.

La actriz contó que, junto con los demás miembros del elenco y equipo, grabaron la obra durante dos días en uno de los escenarios de Matucana 100. El resultado estará disponible desde el 12 hasta el 29 de noviembre, los días jueves, viernes y sábado, y las entradas ya están a la venta en el sitio web del centro cultural, a través del sistema “Paga lo que puedes”. “Es maravilloso eso. Si quieres pagas 2 lucas y la ve todas la familia. La cuestión es que la vean”.

Uno de los últimos pasos profesionales de Grimanesa fue su comentada participación en el programa “MasterChef Celebrity”. Así lo recordó: “Fui al MasterChef porque yo no sabía cocinar. Me llamaron y dije ‘cómo voy a ir yo’. Pero parece que les gustó mucho porque allá me enseñaron. Ahora soy la cocinera de la familia. En la mañana soy cocinera, en la tarde soy escritora y en la noche veo ópera o teatro. Tengo mucho que hacer y no quiero ni salir de la casa”, contó.

Porque Grimanesa lleva un riguroso encierro desde el 15 de marzo, en el que ha podido potenciar sus habilidades culinarias. “Lo que me queda estupendo son las comidas que a nadie le gustan ahora: carbonada, cazuela, porotos, lentejas, quinoa, charquicán. Mañana voy a hacer charquicán. Esas son las cosas que yo hago. Tengo todos los menús solucionados por día. De repente cambio un poco porque se me acaba un ingrediente, le digo a la Claudia (su hija) ‘me tienes que comprar pimientos’, va corriendo y sigo cocinando”.

El encierro no es tanto una opción de cuidado personal sino un acuerdo que tiene con su hija. “Estoy tan vieja que si me da el Covid, me da y punto. Ya he vivido todo lo que tengo que vivir, me da lo mismo. Pero mi hija es médico, y ya es como mi mamá. ‘Tienes que salir, cámbiate la mascarilla, los zapatos, lávate las manos’, me dice. Terrible, pero yo le hago caso en todo”.

Más le preocupa a Grimanesa la crisis que vive el mundo cultural producto de la pandemia y el cierre de los teatros y demás espectáculos en vivo. Sus críticas van apuntadas especialmente al Gobierno. “Hay gente que no entiende que hay cultura. Se preocupan solamente de la plata. En la cabeza hay puros números. Todos los del gobierno, del Presidente para abajo, andan pensando en los números. No tienen sensibilidad, no crean nada. Son una tropa de estúpidos. Listo, lo dije y qué”.

También cuestionó los últimos dichos de la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, respecto al presupuesto que le correspondería a esa cartera en tiempos de pandemia. “Y que sepa la señora ministra que la cultura es lo más importante que existe, porque si no hay cultura, ¿qué ve la gente en pandemia? ¿Puros comerciales? Eso van a ver. Me parece que la señora ministra si está tan preocupada, que se saque un poco del sueldo, porque sacan harto. Si no es capaz de poner un peso para la cultura, quiere decir que no sirve para ministra. Que se vaya para la casa”, expresó, enfática.