A los 57 años falleció la productora mexicana Magda Rodríguez: Fue la responsable del salto internacional de Rafael Araneda

Era una conocida productora mexicana, ganadora de premios Emmy y muy respetada por estrellas de la talla de Gloria Trevi y Daniela Romo, quienes la despidieron tras conocerse su deceso. Magda Rodríguez falleció el domingo a la edad de 57 años producto de un shock hipovolémico por un sangrado del tubo digestivo, de acuerdo al reporte de los paramédicos que la atendieron.

La repentina muerte de Rodríguez, en cuyo currículum figuraban Telemundo y Televisa, causó un profundo pesar en el mundo de la televisión y el espectáculo azteca. También hubo chilenos que lamentaron su partida, como el animador Rafael Araneda.

La productora fue la responsable de la llegada del otrora “tío conductor” a Estados Unidos y gracias a ello hoy forma parte de Univisión. De hecho, le dedicó un sentido posteo a través de Instagram.

“No recuerdo el año porque soy malo para las fechas, pero la conocí cuando llegué a trabajar a México hace muchos años. Trabajamos juntos en La Academia y después en un montón de programas. Me gané el premio Gabo al mejor conductor de la televisión mexicana gracias a ella y a su equipo”, contó Araneda en conversación con LUN.

Sobre su cercanía con Rodríguez, el animador expresó que “era una amiga extraordinaria con la que tengo sólo agradecimiento. Ella fue la que me dijo que tenía que ir a hacer el casting a Ciudad de México para llegar a la televisión americana. Yo le dije ‘pero van todos los conductores mexicanos y de EE.UU. del mundo hispano parlante’. Ella me contestó ‘está decretado, tienes que estar ahí’. Ella me motivó y gracias a esa motivación estoy acá”.