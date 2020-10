Kanye West dio excéntrico y perturbador regalo a Kim Kardashian en su cumpleaños: un holograma de su padre muerto

No caben dudas que a la familia Kardashian-West les encantan las excentricidades. Desde vestuarios, inmuebles, automóviles hasta viajes caros y específicos, tanto Kim Kardashian como su marido, el músico Kanye West, gustan de mostrar al mundo en qué gastan su dinero. Aún así, el último regalo del rapero a su esposa… quizás fue demasiado lejos.

Si bien Kardashian estuvo cumpleaños hace más de una semana, recién hace algunas horas mostró el obsequio de West. En una publicación de Twitter, la empresaria mostró un holograma de su padre fallecido, el que le fue regalado por él.

En las imágenes se ve una imagen del polémico y millonario Robert Kardashian, quien murió de un cáncer al esófago cuando Kim tenía 23 años. “Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más noble de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá. ¡Es tan realista! Lo vimos una y otra vez, llenos de emoción”, expresó la mujer.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

Luego, compartió otro registro del mismo holograma. “Ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amigos más cercanos experimentar juntos. Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda la vida. Aquí hay una vista más cercana para ver el increíble detalle”, escribió junto al registro.

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020