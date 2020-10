El actor Jeff Bridges anunció que padece cáncer

El actor Jeff Bridges comunicó que fue diagnosticado con un cáncer en el sistema linfático, pero que su pronóstico “es bueno”.

“Me diagnosticaron un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno”, publicó Twitter el protagonista de The Big Lebowski.

“Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados” , agregó el ganador del Oscar por su rol en Crazy Heart.

El intérprete de 70 años aprovechó la ocasión para pedir que la gente vote en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebran el próximo 3 de noviembre.

“Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo su atención, recuerden ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto”, afirmó.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020