“Un hombre que te mira enamorado…”: Benjamín Vicuña le dedicó romántico mensaje a China Suárez

Sé que no te convencen mucho los días inventados ni las fechas impostadas, pero hoy es el día de la madre en Argentina y déjame decirte algo. Por instinto, por amor, por vocación, por ternura, por paciencia, por todas las anteriores tus hijas e hijos te adoran. Entendiste de muy chica que lo más importante es la salud y el resto es música. Una mujer que ama ser madre, una madre que ama ser mujer. Un hombre que te mira enamorado desde el asombro de la vida. Feliz día de la madre.