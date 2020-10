Murió Ed Benguiat, el hombre detrás de los títulos más tétricos del cine y la TV

Este sábado se confirmó la muerte de Ed Benguiat, un destacado diseñador gráfico que destacó por su arte en la tipografía en el cine y la televisión.

El artista tenía 92 años y murió hace dos días en su casa en el vecindario Cliffside Park en Nueva Jersey (Estados Unidos), según confirmó el diario estadounidense The New York Times, edición en la que también trabajó en su tipografía.

La encargada de dar la noticia fue su esposa Elisa Halperin, de 32 años, quien explicó a través de una portavoz que su marido murió de cáncer.

Ha muerto a los 92 años ED BENGUIAT, creador de la mítica fuente tipográfica 'ITC Benguiat' que hizo icónicos los logos de STRANGER THINGS, STEPHEN KING en sus novelas de los 80, STAR TREK: FIRST CONTACT y el clásico "Written and directed by QUENTIN TARANTINO". Descanse en paz. pic.twitter.com/WHs6rtSHjv

— Horror Losers (@horrorlosers) October 17, 2020