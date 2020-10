Loreto Aravena: “Ahora mi protesta es desde la esquina de mi casa, desde la plaza, con mi cacerola y mi cabra chica a cuestas”

“Amistades imperfectas” es una obra teatral que muestra los conflictos y cuestionamientos cotidianos que la mayoría de la gente vive con sus amigos, a través de un elenco de primeras figuras, entre las que se cuentan Loreto Aravena, César Caillet, Alejandra Fosalba, Álvaro Gómez, Juan Pablo Sáez, Christian Zúñiga y la participación especial de Blanca Lewin, todos bajo la dirección de Franco Battista.

La función está programada para este jueves 15 de octubre a las 20:00 horas. Sin embargo, no se trata del ya normal teatro por streaming, sino que fue grabada en el Teatro San Ginés. “Van a ver una obra de teatro hecha y derecha. Un poco como se graban las teleseries”, adelantó Loreto Aravena en conversación con Ciudadano ADN.

Además, al final de la obra los espectadores podrán conversar vía streaming con el elenco, una iniciativa que la actriz valoró. “Habitualmente no tenemos esta posibilidad de conversar con el público”. Una nueva forma de teatro que, para Loreto, ha sido enriquecedora. “El teatro por Zoom igual sucede en un momento particular, que no se vuelve a repetir. También abres las puertas de tu casa, y la gente hace lo mismo con la suya”.

Del mismo modo, Internet se convirtió en una oportunidad para abrir el público teatral al clásico circuito de Santiago. “Ha sido lindo llevar el teatro a regiones, lo que para nosotros como actores es muy difícil y muy caro, porque implica viajes y alojamiento”.

El confinamiento, para Loreto, ha sido una oportunidad para desarrollarse en lo profesional, pero también en lo personal. “Estuve en varias obras de teatro, y escribí un libro entre medio”. Se trata de “S.O.S. Mamis”, recién presentado en el Festival de Autores, escrito a varias manos junto a las demás actrices de la webserie, y que como su nombre lo indica, trata de la maternidad.

Lo más difícil del encierro, confiesa, es “estar 24/7. Soy de las mamás trabajadoras. Es complejo pero súper entretenido. Para la relación que tuvimos como madre e hija nos hizo super bien”, expresó la actriz, a propósito de su pequeña hija Ema. Por eso, también, decidió dejar las teleseries, género en el que participó por varios años en Canal 13. “Grabábamos muchas horas. Ahora estoy más dedicada al teatro”.

El tema de la amistad, planteado en “Amistades imperfectas”, es vital en la vida de Loreto. “Tenemos la familia sanguínea, pero los amigos son la familia que uno escoge. Hay amigos que tienes desde la infancia y con los que seguramente vas a llegar a viejito. Tengo amigas con las que nos decimos ‘nos conocemos hace 25 años’ y nunca pensé que iba a decir algo así. Pero ya tengo 37 años y puedo decir eso”.

La actriz asegura que tiene “pocas, pero buenísimas amigas. Mi vida ha cambiado mucho desde que entré a la televisión, y me gusta contar con las mismas personas con las que contaba antes. Eso habla bien de la amistad y también de uno como persona”, confesó.

Loreto ha sido una activa participante en las manifestaciones que están a punto de cumplir un año en Chile. “El año pasado estaba grabando una teleserie (“Amor a la Catalán”) cuando partió el estallido social, y al otro día se me ocurrió hacer un cartel que decía ‘volvimos a los 80 sin querer’ con la misma tipografía del logo de la serie. Fuimos con la Tamara (Acosta) a las protestas y la gente se sacaba fotos con nosotras. Nos encontraban razón”, recordó la actriz. “Fui mucho a las protestas hasta que sentí que era muy riesgoso. Un dia me subí arriba del puente de Salvador, desde ahí miré la violencia y la represión y dije ‘chuta, no, soy mamá y no puedo seguir arriesgándome de esa manera'”.

Por eso, cuenta que “ahora mi protesta es desde la esquina de mi casa, desde la plaza, con mi cacerola y mi cabra chica a cuestas”. Y por eso, también, confiesa que “me preocupa mucho el 18 de octubre que se viene. Creo que es súper necesario volver a ver la serie para revivir la época, porque si no hacemos memoria nunca vamos a aprender de nuestros propios errores”, dijo, a propósito del anunciado reestreno de “Los 80” por las pantallas de Canal 13.