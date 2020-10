Carolina “Pampita” Ardohaín fue duramente criticada por mostrar cómo limpia su hogar

View this post on Instagram

¡Hay un antes y un después de la experiencia #TurboMatic! 😍 Una vez que lo empieces a usar te vas a preguntar…por qué no lo tuviste antes? Realmente ¡te simplifica la vida! Evitás cualquier dolor de espalda porque no te agachás

para escurrir trapos, ni te arruinás las manos con químicos ya que nunca tocás el agua, todo gracias a su sistema de enjuague y centrifugado automático incorporado.

Conseguilo en la tienda online de @iberiahogarok hasta en 12 cuotas sin interés y con envío gratis a todo el país.