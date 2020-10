“No hablen estupideces”: Pangal Andrade respondió a críticas por video con su perro

El exchico reality Pangal Andrade decidió responder a las diversas críticas que recibió tras compartir un video lanzando a su perro, llamado Bagual, al agua.

Algunos usuarios acusaron al kayakista de “maltrato animal“, y dijeron que podría haber creado “un trauma” al animal.

“Para ti es diversión pero el perro muy asustado, los animales también tienen sentimientos, hay que tener psicología, lo puedes matar del susto”, fue uno de los comentarios que recibió.

El mismo Andrade decidió responder: “No hables si no conoces cómo juego yo con mi perro, qué le gusta a él que yo le haga, cómo jugamos así hace tres años, cómo somos compañeros de vida… O sea, no hablen estupideces si no conocen a mi perro, qué le gusta y qué no”.

“Si no conoce a su perro, no tienen por qué saber cómo reaccionan los otros perros y qué les gusta y qué no, porque no los criaron de chicos o porque es un perro ajeno”, agregó.

Además, en sus historias escribió: “Bagual está perfecto, no le pasó absolutamente nada”, “gente, no sean tan graves, así jugamos con mi perro“, “para todos los que están preocupados por el piquero de Bagual, aquí está, súper estresado“.

Revisa aquí la publicación: