Yuli Cagna mostró orgullosa sus estrías en Instagram y reveló los retoques faciales que se ha hecho

Yuli Cagna, quien se hizo conocida en nuestro país por su participación en ¿Volverías con tu ex?, se sinceró con sus seguidores y seguidoras sobre sus retoques físicos y faciales.

Fue a través de la sección “preguntas” de Instagram en la que la argentina tuvo que responder si tenía o no estrías, ya que muchas de sus fanáticas se lo consultaron.

Para evidenciar que sí tiene, la exchica reality compartió una fotografía de ellas, asegurando que tiene muchísimas.

“Me caes muy bien, eres muy bella. Pero tu carita es distinta al reality ¿Te hiciste algo?”, preguntó otra seguidora, a lo que ella respondió: “Esto es un filtro. Del reality pasaron cinco años, envejecí, adelgacé”.

“Me puse bótox y me puse labios. Eso es todo lo que pasó entre estos cinco años porque ahora lo están re dando. No es que es ahora”, reveló.

“Ah no, para. Casi que me olvido. También me hice los dientes. Esto fue el mejor cambio de mi vida desde el reality ahora. Los amo”, agregó, siendo muy sincera al respecto.