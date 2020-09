“Siempre fui algo más salvaje que el resto”: Jessica Pires sacó aplausos con foto disfrazada y potente mensaje

View this post on Instagram

Siempre fui algo más salvaje que el resto, no solía jugar a las princesas, ni tenía miedo a ensuciarme, era de las que jugaba a las peleas, tazos o lo que me diera la gana, la verdad que me adaptaba bastante bien a lo que fuera. Mi madre ha tenido que sobrevivir a este mundo sola, afrontando adversidades y superando obstáculos quizás difíciles de creer. Para mí no ha habido mejor guerrera que ella y no quería que yo fuera menos. • • Maquillaje/Peinado/Vestuario-> @dionesalon ✨ Fotógrafo-> @riquelmefotografia 📸