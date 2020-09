“Nunca más”: Yamila Reyna contó fatídica cita que tuvo con reconocido actor nacional

La comediante argentina radicada en nuestro país, Yamila Reyna, contó que tuvo una fatídica cita con un reconocido actor chileno.

En conversación con Martín Cárcamo y Diana Bolocco en el programa web Pijama Party, reveló el momento vivido luego que el animador dijera que le iba a presentar a alguien.

“Que no sea agrandado y que trabaje. No, basta de pagar las cuentas. Si supieran… Mi mamá me dice ‘tienes alma de palmeta’. En Argentina palmeta es la que paga”.

“Porque me caen bien les voy a contar esto: salí con un actor muy conocido de este país a comer hace mucho tiempo”, decidió relatar.

“Él me venía hace meses persiguiendo, ‘dale, salgamos’, y salgo a comer con él. Me pasa a buscar por casa y salimos a comer. No solamente fue un arrogante, pelotudo, agrandado, faltaba que me tirara el currículum entero, sino que encima llegó la cuenta y me dijo: ‘No traje la billetera’“, afirmó.

“El flaco se pidió cuatro vinos de los más caros y tres platos. Yo por hacerme la flaca, la linda, me comí un carpaccio pedorro. Me cagué de hambre y este hijo de mier… tres botellas de vino se clavó. Todavía estoy pagando las cuotas. No, nunca más. El galán de televisión… ¡Andá a cagar!“, concluyó entre risas, sin revelar el nombre del actor.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 47:57).