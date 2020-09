“No estamos solos”: Viviana Nunes relató experiencia con ovni

View this post on Instagram

Subo esta foto, ya que es primera vez que experimento un avistamiento de este tipo. Fue anoche, en el cielo, sobre el mar en Miami. Estuvo a lo menos 20 minutos desplazándose a alta velocidad. Apareciendo y desapareciendo constantemente. Una experiencia extraña y sorprendente para mi. Después de esto, y más que nunca, siento que efectivamente no estamos solos.