Melina Figueroa sorprendió con foto de su abdomen a 1 mes y medio de su parto

Esta soy yo esta mañana, 1 mes y medio post-parto de mi segundo baby. Este es mi lado más sexy en pijamas que pueda existir jajaja, y lo digo irónicamente claro!… Intente estar lo más presente posible por acá, pero me ha sido imposible. No me ha sido del todo fácil este proceso, no duermo de día ni de noche, y lo que queda de energía la uso en primer lugar para mis hijos, la doy todo en ellos, y la poquita que me quede la reparto en ordenar, limpiar, cocinar, bañarme, hacer mis trabajos pendientes, hacer ejercicio, ver unos minutos de tv, comer, etc… (todo esto cuando me da el tiempo, cuando no, la casa esta para arriba 😂🙈)… Me he sentido tan cansada que no he tenido tiempo de pensar conscientemente que esto que vivo es una etapa, corta y pasa rápido. Que así es un post-parto, que debemos adaptarnos, y acomodarnos. No voy a mentirles y dibujarles una vida ordenada y perfecta, cuando en realidad vivo lo que muchas vivimos en esta etapa, y no solo yo, tmb para los esposos, en este caso el mío que gracias a Dios es tan dedicado a nosotros su familia. Y justo algo que platicaba con él ayer, lo importante que es agradecer, por tener un hogar, una familia, que comer, un celular con el cual comunicarnos con nuestros seres queridos, etc. Agradezco por mis hijos, por la bendición de tenerlos y poder disfrutarlos al 100%. Y esta etapa aunque sea difícil, no deja de ser hermosa, ellos me dan energía e impulso, y Dios al darme la oportunidad de ser mamá me ha dado la felicidad más pura y bella que pude vivir. . ¿Cuantas mamás identificadas?🙌🏻 Las leo