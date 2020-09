Le dio la corriente: Belén Soto reveló detalles del accidente doméstico que sufrió

Esta semana, Belén Soto preocupó a sus seguidores y seguidoras de Instagram al contar que le dio la corriente debido al cable de su secador de pelo.

Como la situación generó mucha preocupación entre sus fanáticos, la autora de “No te lo mereces” entregó mayores detalles de su accidente doméstico a través de sus Stories.

“Quería agradecerles porque ayer se preocuparon muchísimo por lo que me pasó en la mano. Lo que me pasó fue que me dio la corriente por un cable suelto que estaba en mi secador de pelo“, partió diciendo.

Luego, explicó que su secador de pelo era antiguo, por lo que era obvio que, tarde o temprano, fallaría.

“Yo aquí la mañosa que no he comprado otro, y tenía el mismo secador de pelo hace no sé cuántos años, ya estaba suelto, y me explotó en la mano el cable, así que por eso me quedó de esa forma, se me quemó toda esa parte, pero la he estado ahí cuidando harto”, dijo.

Finalmente, sostuvo que “está todo bien, pero hay que tener mucho ojo hay que tener mucho cuidado, para que tengan precaución con todo lo que usan“.