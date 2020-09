Josefina Montané y el diagnóstico de vértigo por estrés que le impidió seguir trabajando: “Fue súper limitante”

“Ha sido lindo estar con Darko y con mis hijas. Creo que necesitaba este stop en mi vida“, dijo en conversación con revista Velvet de octubre la actriz Josefina Montané, contando lo bien que le ha hecho la pandemia después de su diagnóstico de vértigo por estrés.”Estuve tres meses con sensación de mareo y pasé una semana en cama“, explicó sobre su diagnóstico.

La actriz, que además fue la portada de octubre de la publicación, agregó que “fue súper limitante y tuve que trabajar un poco el “no estar disponible”. Y este stop vino bien para mí; poder estar en casa, disfrutar de mis hijas, de mi familia. Lo necesitaba“.

Y a pesar que la pandemia ha sido desafiante y a veces estresante para muchos, Josefina aseguró que para ella y su familia “ha sido entretenida la dinámica que se da, con sus pros y sus contras, independiente de la incertidumbre que existe en el mundo completo, tengo un trío que me afirma, me apaña y que está conmigo, y todo se basa en el amor“.

Para la actriz, el teatro por zoom no es lo mismo que presencial, aunque cree que ha funcionado durante la pandemia. “Ya hemos visto un cambio en el teatro; el teatro por Zoom ha funcionado, he visto varias obras, pero me pasa que no es lo mismo y espero que el teatro (en vivo) se vuelva a retomar, porque es una experiencia necesaria para el ser humano“, explicó.

En la misma línea, sostuvo que “las teleseries no sé, igual se han retomado algunas grabaciones. Espero que, después de esto, la gente valore lo que significa tener producciones locales y lo necesarias que han sido durante el encierro. Espero que lo valoren y haya un cambio; que los guiones sean más de los chilenos, de nosotros”.

Para cerrar la entrevista, “Pin” se refirió al próximo plebiscito del 25 de octubre, en el que aseguró que “sí pos niña, Apruebo. Este minuto de introspección es maravilloso para replantearse lo que viene. Siento que todo está unido. Fue buena esta pausa para construir algo maravilloso. Ojalá, espero que así sea“, cerró Montané.