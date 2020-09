Daniel Fuenzalida regresó a “Me Late” tras complejo estado de salud de su madre: “Ella no me hubiese permitido tanto relajo”

“Sólo pido si pueden rezar”. Así Daniel Fuenzalida anunció en sus redes sociales que su madre fue internada en la clínica a causa del Covid, el pasado 14 de septiembre.

Tras dos semanas alejado de sus labores en radio y televisión, el conductor del programa “Me Late” de TV+, volvió a sus labores este lunes, a pesar de que su progenitora sigue en el centro médico con un delicado estado de salud.

En conversación con LUN, el animador aseguró que decidió retornar “por agradecimiento a la gente y porque me lo pidió mi papá. Él siempre me sigue y al hacer esto, le alivio dos horas, porque estaba preocupado de que yo no estuviera haciendo nada”.

Leer también Televisión “Está dando la pelea”: Madre de Daniel “ExHuevo” Fuenzalida tiene Covid-19 Televisión El emotivo testimonio de Daniel Fuenzalida en “Vamos Chilenos”: Su madre está con ventilación mecánica Novedades Chancho en Piedra y su nominación al Grammy Latino: “Es una forma de hacer un hito este 2020”

Asimismo, agregó que “lo hice por él, por mis hermanos y por mi mamá. Ella no me hubiese permitido tanto relajo y me hubiese dicho que tenía que estar en el programa“.

En tanto, Fuenzalida manifestó que su trabajo en televisión es “algo terapéutico, porque te saca de alguna manera del contexto del último mes, que es puro tema médico“.