“Seguimos casi en la misma”: Denise Rosenthal compartió publicación de 2014 sobre la vestimenta femenina

La cantante Denise Rosenthal compartió una publicación de 2014 sobre su pensamiento sobre la vestimenta femenina.

La artista compartió el hecho tras referirse al viralizado momento que vivió hace años con la Dra. Cordero, y tras compartir una foto desde la playa.

“No hay nada malo con que usted pida que la traten con respeto y dignidad. No es egoísta, no es una exageración, y no debería ser una demanda imposible de cumplir para otras personas”, fueron las palabras que compartió de otro perfil en su propia cuenta.

Este domingo la joven de 29 años compartió en la misma red social una publicación que ella misma hizo en 2014.

En la imagen se puede ver a una mujer con un cartel que dice: “No me visto para provocarte, porque mi vida no gira en torno a tu pene. Supéralo”.

Al respecto, Rosenthal expresó: “Del 2014 y seguimos casi en la misma“, refiriéndose a los comentarios que ha recibido tras el debate con la Dra. Cordero y su publicación en bikini.

Revisa aquí las publicaciones: