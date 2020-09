“No por ser conocida tengo que…”: Belén Mora respondió a violento comentario de “hater”

La comediante Belén Mora, también conocida como “Belenaza“, respondió en Instagram al ácido comentario de una persona.

“Me cae como el ho… la Belén. Es pésima humorista, pesada, engreída, etcétera. Es buena actriz, pues disimula bien su depresión y lo medicada que anda todos los días, pero como cualquier mortal también tiene sus días malos que ni ella se aguanta. Todos tenemos derecho a opinión y así también debemos recibir las opiniones de los demás”, le escribieron.

Ante esto, la humorista decidió compartir en su perfil las palabras. “La mayoría de ustedes sabe que me importa muy poco lo que opine un hater, pero publico este comentario en particular porque es violento”, expresó Mora.

“Me violenta y no tengo por qué aceptarlo. No por ser ‘conocida’ tengo que mamarme este nivel de violencia y agresividad“, aseveró.

