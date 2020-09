Luli arremetió contra el gobierno por el cierre de los gimnasios y fue duramente criticada por sus seguidores

View this post on Instagram

Aburrida de entrenar en casa 🤬🤬🤬 Prefieren tener los gimnasios cerrados 🤦‍♀️ y tener sin trabajo a las personas que se sacaron la mierda toda su vida! Trabajando y estudiando… claro po se lavan las manos despidiendolos pero sí no se olvidan de cobrar la membrecía todos los meses (Aunque estén cerrados los gym) . Tan ignorante es este Gobierno que no sabe el daño que estan causando! Mentiraaaaaaaa que nos cuidan… Aprendan a ser organizados como en otros países. . Somos un aporte que no quieren! Abrir en face 5 🤬 🤬🤬🤬 Aprendan de los protocolos de otros países. . . . EL DEPORTE NO ES BELLEZA ES SALUD!