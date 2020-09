Jhendelyn Núñez activó su “modo Elvira” y entregó divertidos datos sobre las labores del hogar

Este lunes, Jhendelyn Núñez compartió en su cuenta de Instagram una publicación que sacó risas entre sus seguidores y seguidoras.

Esto porque la modelo nacional publicó una postal en la que aparece haciendo las labores de su hogar.

Junto con esto, compartió un mensaje para todas las dueñas de casa que la siguen.

“Su reuniones AM y medio día activamos ELVIRA (con las pestañas cómo patas de Araña)!!”, partió escribiendo.

“Ya que muchas somos dueñas de casa, las invito a compartir datos, por ejemplo: Hoy después de mucho tiempo usando soft me di cuenta que mancha la ropa y no sale (pa’ que no lo use) o yo estoy usando uno malo ? jajajaja no sé”, agregó.

“Elviras comenten jajajaja dejen sus datos para limpiar!!! Piso, todito de la casa”, agregó.

Tras su publicación, varias de sus seguidoras le compartieron una serie de consejos sobre el lavado de ropa, los cuales Jhendelyn agradeció.

https://www.instagram.com/p/CFr0bAeh0yW/?utm_source=ig_embed