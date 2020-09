El regreso de las “Viejas de mierda”: Gloria Benavides, Gloria Munchmeyer y Gabriela Hernández debutan en streaming

Vuelven las “Viejas de mierda”, esta vez a través de streaming, grabada a cuatro cámaras HD y 4K, con la más alta tecnología audiovisual. El próximo sábado 3 de octubre es el regreso de las tres amigas de la tercera edad interpretadas por Gloria Benavides, Gloria Munchmeyer y Gabriela Hernández, en una de las obras más vistas de los últimos años, con una única función que ya tiene sus entradas en venta a través de Puntoticket.

“Va a ser como la obra de teatro, pero mejor”, aseguró Munchmeyer en Ciudadano ADN. “Estamos fascinadas. Es una obra muy simpática y que además tiene un mensajillo. Son tres amigas que empiezan a conversar de cualquier cosa y se van dando cuenta que sus vidas han estado supeditadas al marido y a los hijos. Terminan muy revolucionadas”, agregó Hernández. “Es una alegría enorme encontrarme con las chiquillas. No nos veíamos desde el 4 de marzo. Ensayamos solo vía videoconferencia”, contó Benavides.

Dada su edad, las tres actrices han mantenido una cuarentena estricta. Gloria Munchmeyer confidencia que el confinamiento “se me ha pasado volando. Me entretengo mucho en la casa, y me comunico mucho con mis hijos y nietos por Zoom. Y aunque suene muy Vicky, he estado reflexionando en mi vida interior y en el poco futuro que me queda. También he pensado mucho en la situación del país”.

Gabriela Hernández contó que “vivo sola hace muchos años”, por lo que también ocupa su tiempo de forma introspectiva. “Leo mucho, veo series de Netflix, las nórdicas sobre todo. Danesas y finlandesas”. También reflexionó sobre la situación actual del país. “No me gusta la palabra estallido, que es más violenta. Prefiero manifestaciones y demandas sociales. Ellos han disparado a los ojos, de qué violencia hablan si no tenemos armas”.

Gloria Benavides, en tanto, aseguró que en su encierro “he cantado harto”. Incluso, hizo un concierto online donde interpretó sus clásicas canciones “con mi misma voz de ahora. Fue maravilloso volver a cantar y ver en las redes sociales el cariño inmenso que la gente me tiene”. Eso sí, confiesa que extraña a sus 9 nietos. “Cuatro son chiquititos, y a la más chiquitita la he visto crecer por el teléfono. Pero me siento muy privilegiada de tener un techo y comida, pero pienso en la pobre gente que no ha podido salir a trabajar. Las actrices somos las hormigas, guardas las tres cuartas partes y el resto lo usas. Estamos acostumbradas a guardar para las épocas malas”.

Las tres aseguran desenvolverse como pez en el agua en la tecnología. “Nada, no cuesta nada. Tienes que pinchar un link y ya estás en el Zoom. Es lo mismo que levantar el teléfono. Yo lo encuentro fantástico. No hay que meterle miedo a la gente mayor”, aseguró Hernández. “Pero yo he visto que hasta la gente joven se complica con la huevá. Viene la Antonia (su nieta) a instalarme el Zoom y de repente las cosas fallan”, aportó Munchmeyer a la conversación.

En cuanto al vestuario de cuarentena, Gloria Benavides aseguró que se viste “con la misma ropa que tengo. Tengo mis jeans y mis pantalones formales. Me he dado cuenta que no necesito más. Lo aprendí ahora”. Munchmeyer, en tanto, aclara que “yo me visto como si fuera a salir, fíjate”. Hernández, en cambio, es más simple: “Buzo de día y pijama de noche. Mis padres nos vestían bien, aunque sin mucha plata. Mi madre era de las modistas que iban a las casas, entonces te hacía la ropita, pero ropita linda”.

Gabriela Hernández también se refirió a una de sus últimas experiencias profesionales: su paso por el matinal de Chilevisión, donde fue conductora. “Fue ir a la universidad por diez meses. Primero lo pasé muy bien, aprendí, conocí gente de todo tipo, desde Gastón Soublette y el profesor Maza hasta El Puma y los Acróbatas del Humor. Me tocó caer en un grupo que me acogió fantástico, pese a que no soy una señora muy dulce”. La actriz está a punto de terminar de grabar el montaje digital “Iconos del teatro”, además de otra obra por Zoom con profesores y alumnos del Aiep. Munchmeyer, en tanto, acaba de participar en “Carcamales”, serie de próximo estreno en Canal 13 que “cuenta la historia de cinco viejos que deciden ser bandidos porque no tienen plata para comprarse los remedios, y asaltan farmacias. Ella es la única mujer del grupo, y comparte escena con Patrício Contreras, Sergio Hernández y Alejandro Goic. Benavides, en tanto, sigue reversionando sus éxitos. “Ahora estoy grabando cuatro canciones más, y espero seguir cantando hasta que pueda”. Las versiones estarán disponibles a través de su Instagram.

Por último, las actrices reflexionaron sobre sus propias costumbres de “viejas de mierda”. “Hay algunos TOC típicos de los viejos que no me doy cuenta. El otro día mi nieta me hizo notar que usaba cuatro cepillos de dientes en vez de uno”, contó Gloria Munchmeyer, quien aseguró que “yo no me encuentro una vieja de mierda, si lo fuera no tendría tanto cariño alrededor mío. Yo encuentro que era más fregada cuando joven que ahora”. Gloria Benavides reconoce en sí misma “rasgos de vieja de mierda, como ser muy cuadrada en ciertas cosas. Pero no es tan malo ser vieja de mierda, por algo me quieren mis nietos”. Gabriela Hernández aseguró que “en mi barrio hay muchas viejas de mierda, y viejos de mierda, más. En las colas de los supermercados, son pechadores, mal genio, siempre están amurrados. Son horrorosos”.